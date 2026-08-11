McDonalds Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von McDonalds

Die McDonalds-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 0,5 Prozent auf 272,36 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'868 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die McDonalds-Aktie bis auf 271,33 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 273,23 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 210'876 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2026 auf bis zu 341,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die McDonalds-Aktie mit einem Kursplus von 25,48 Prozent wieder erreichen. Bei 260,99 USD erreichte der Anteilsschein am 24.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten McDonalds-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,17 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,50 USD aus. Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte McDonalds am 07.05.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,78 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,14 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -4,76 Prozent auf 6.52 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 6.84 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von McDonalds wird am 22.10.2026 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 12,92 USD je Aktie in den McDonalds-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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