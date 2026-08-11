McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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11.08.2026 16:29:00
McDonalds Aktie News: McDonalds am Dienstagnachmittag mit Verlusten
Die Aktie von McDonalds gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von McDonalds nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 271,51 USD.
Die McDonalds-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 271,51 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 54'044 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die McDonalds-Aktie bisher bei 271,49 USD. Mit einem Wert von 273,23 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 87'528 McDonalds-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 341,75 USD. Dieser Kurs wurde am 03.03.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie. Am 24.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 260,99 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die McDonalds-Aktie 4,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten McDonalds-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,17 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,50 USD. McDonalds veröffentlichte am 07.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,78 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,14 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -4,76 Prozent auf 6.52 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die McDonalds-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet.
Experten taxieren den McDonalds-Gewinn für das Jahr 2026 auf 12,92 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|18.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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