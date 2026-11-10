McDonalds Aktie News: McDonalds zieht am Abend an

Die McDonalds-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 282,03 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'207 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die McDonalds-Aktie bei 283,50 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 282,61 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 308'177 McDonalds-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 341,75 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,18 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 06.10.2026 Kursverluste bis auf 229,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 18,71 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten McDonalds-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,17 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,51 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte McDonalds am 04.11.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 3,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 7.16 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.08 Mrd. USD umgesetzt.

McDonalds wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je McDonalds-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 12,95 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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