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10.11.2026 20:27:13
McDonalds Aktie News: McDonalds zieht am Abend an
Die Aktie von McDonalds zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von McDonalds legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 282,03 USD.
Die McDonalds-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 282,03 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'207 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die McDonalds-Aktie bei 283,50 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 282,61 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 308'177 McDonalds-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 341,75 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,18 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 06.10.2026 Kursverluste bis auf 229,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 18,71 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten McDonalds-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,17 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,51 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte McDonalds am 04.11.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 3,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 7.16 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.08 Mrd. USD umgesetzt.
McDonalds wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 vorlegen.
Den erwarteten Gewinn je McDonalds-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 12,95 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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