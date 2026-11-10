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10.11.2026 16:29:00
McDonalds Aktie News: McDonalds gibt am Nachmittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von McDonalds. Das Papier von McDonalds gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 279,29 USD abwärts.
Die McDonalds-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 279,29 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'150 Punkten steht. Die McDonalds-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 277,28 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 282,61 USD. Zuletzt wechselten via New York 161'100 McDonalds-Aktien den Besitzer.
Am 03.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 341,75 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der McDonalds-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.10.2026 auf bis zu 229,25 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 7,17 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,51 USD. McDonalds gewährte am 04.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte McDonalds ein EPS von 3,18 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat McDonalds mit einem Umsatz von insgesamt 7.16 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.08 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,12 Prozent gesteigert.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht.
Von Analysten wird erwartet, dass McDonalds im Jahr 2026 12,95 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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