McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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10.09.2026 20:27:13
McDonalds Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von McDonalds
Die Aktie von McDonalds gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der McDonalds-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 253,21 USD.
Das Papier von McDonalds gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 253,21 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'991 Punkten steht. Die McDonalds-Aktie sank bis auf 252,55 USD. Bei 255,04 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 248'281 McDonalds-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 341,75 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der McDonalds-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2026 auf bis zu 252,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 0,26 Prozent würde die McDonalds-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass McDonalds-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,50 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete McDonalds 7,17 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte McDonalds am 04.08.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,14 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 7.10 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte McDonalds am 22.10.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 12,92 USD je Aktie in den McDonalds-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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|McDonalds Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von McDonalds (finanzen.ch)
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10.09.26
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|05.08.26
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|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|18.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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