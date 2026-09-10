McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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10.09.2026 16:29:00
McDonalds Aktie News: McDonalds am Nachmittag nahe Vortagesschluss
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 253,59 USD.
Die McDonalds-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr bei 253,59 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'219 Punkten steht. Die McDonalds-Aktie legte bis auf 255,50 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der McDonalds-Aktie ging bis auf 252,87 USD. Mit einem Wert von 255,04 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der McDonalds-Aktie belief sich zuletzt auf 117'690 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 341,75 USD. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 25,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 252,87 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2026). Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 0,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für McDonalds-Aktionäre betrug im Jahr 2025 7,17 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,50 USD belaufen. McDonalds liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 3,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.10 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 12,92 USD je Aktie in den McDonalds-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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|05.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
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|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|18.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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