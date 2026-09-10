Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’740 -0.5%  SPI 19’410 -0.5%  Dow 52’064 -0.6%  DAX 25’361 -0.8%  Euro 0.9440 0.2%  EStoxx50 6’269 -0.7%  Gold 4’317 -1.9%  Bitcoin 62’735 -1.0%  Dollar 0.8131 0.4%  Öl 109.2 7.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche149905998Rheinmetall345850UBS24476758Nestlé3886335Amrize143013422Sandoz124359842Swiss Re12688156ABB1222171Alcon43249246Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KI-ETFs im Aufschwung: Lohnt sich das Risiko für Anleger?
SpaceX-Aktie zündet? Starship-Test 14 steht bevor
CZs Krypto-Tipp: Das rät der Binance-Chef Einsteigern jetzt
Droht der Crash? Warum die Börsenhistorie dagegen spricht
Tesla- und SpaceX-Chef Musk: KI übertrifft Menschen bis Ende 2027 bei digitalen Tätigkeiten
Suche...

McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.09.2026 16:29:00

McDonalds Aktie News: McDonalds am Nachmittag nahe Vortagesschluss

McDonalds Aktie News: McDonalds am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 253,59 USD.

McDonald's
206.94 CHF 0.54%
Kaufen Verkaufen

Die McDonalds-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr bei 253,59 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'219 Punkten steht. Die McDonalds-Aktie legte bis auf 255,50 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der McDonalds-Aktie ging bis auf 252,87 USD. Mit einem Wert von 255,04 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der McDonalds-Aktie belief sich zuletzt auf 117'690 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 341,75 USD. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 25,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 252,87 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2026). Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 0,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für McDonalds-Aktionäre betrug im Jahr 2025 7,17 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,50 USD belaufen. McDonalds liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 3,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.10 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 12,92 USD je Aktie in den McDonalds-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McDonalds-Investment von vor 5 Jahren verdient

McDonalds-Aktie: Experten empfehlen McDonalds im August mehrheitlich zum Kauf

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in McDonalds von vor 3 Jahren angefallen

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -22.96 112514507
Long 10 -2.06 156468602
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Alberto Stocco / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu McDonald's Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu McDonald's Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
05.08.26 McDonald's Kaufen DZ BANK
05.08.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
05.08.26 McDonald's Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 McDonald's Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.08.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10.09.26 Logo WHS EZB erhöht die Zinsen: DAX bricht 25.500 – Nasdaq vor 29.000!
10.09.26 Oktoberfest: Hopfen, Hendl und die Frage nach dem nächsten Schluck Wachstum
10.09.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Biotechnologie – Bahnbrechende Erfolge/SAP – Sommerlicher Rebound
10.09.26 Marktüberblick: Rally bei den Ölpreisen und Marktzinsen
10.09.26 SMI stürzt weiter ab
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’631.64 13.67 S6CB3U
Short 15’168.48 8.91 S3CBQU
SMI-Kurs: 13’740.10 10.09.2026 17:30:44
Long 13’198.73 19.72 S8BFJU
Long 12’900.30 13.94 S4KBXU
Long 12’339.95 8.91 SC4B0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

McDonald's am 10.09.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Novartis-Aktie stark: Grossaktionär fordert nach Rückschlägen Veränderungen im Verwaltungsrat
Morning Briefing - International
Nach EZB-Entscheid: Dow schlussendlich leichter -- SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen
Overweight-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Kaufsignale für Wachstumsaktien wie NVIDIA, Micron & SpaceX mehren sich - kommt jetzt die grosse Wende?
SAP SE Aktie News: SAP SE wird am Vormittag ausgebremst
Porsche-Aktie tiefer: Bugatti-Rimac-Deal bringt Milliardensumme ein
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
DEUTZ Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von DEUTZ

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.