McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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10.08.2026 20:27:13
McDonalds Aktie News: McDonalds am Montagabend mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von McDonalds. Zuletzt fiel die McDonalds-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 272,39 USD ab.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 272,39 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'873 Punkten steht. In der Spitze büsste die McDonalds-Aktie bis auf 270,37 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 274,14 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 206'711 McDonalds-Aktien.
Am 03.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 341,75 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.07.2026 bei 260,99 USD. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 4,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 7,17 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,50 USD je McDonalds-Aktie. Am 07.05.2026 legte McDonalds die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,78 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,14 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -4,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.84 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6.52 Mrd. USD.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte McDonalds am 22.10.2026 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 12,92 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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