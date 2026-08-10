McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.08.2026 16:29:00
McDonalds Aktie News: McDonalds am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von McDonalds gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die McDonalds-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 270,50 USD nach.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 270,50 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'985 Punkten realisiert. Die McDonalds-Aktie sank bis auf 270,37 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 274,14 USD. Bisher wurden heute 108'990 McDonalds-Aktien gehandelt.
Am 03.03.2026 markierte das Papier bei 341,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die McDonalds-Aktie 26,34 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.07.2026 Kursverluste bis auf 260,99 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass McDonalds-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,50 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete McDonalds 7,17 USD aus. Am 07.05.2026 hat McDonalds in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 2,78 USD gegenüber 3,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.52 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von -4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.84 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.
Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von McDonalds veröffentlicht werden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je McDonalds-Aktie in Höhe von 12,92 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie
Wie Experten die McDonald's-Aktie im Juli einstuften
Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
McDonald's-Aktie steigt dennoch: Wachstum bleibt hinter Erwartungen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu McDonald's Corp.
|
16:29
|McDonalds Aktie News: McDonalds am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|McDonalds Aktie News: McDonalds fällt am Abend (finanzen.ch)
|
06.08.26
|NYSE-Handel Dow Jones schwächelt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Donnerstagshandel in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Mittwochmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|McDonald's-Aktie steigt dennoch: Wachstum bleibt hinter Erwartungen (AWP)
|
03.08.26
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu McDonald's Corp.
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|18.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas tiefer -- SMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.