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McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

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10.08.2026 16:29:00

McDonalds Aktie News: McDonalds am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

McDonalds Aktie News: McDonalds am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von McDonalds gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die McDonalds-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 270,50 USD nach.

McDonald's
222.16 CHF -0.02%
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 270,50 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'985 Punkten realisiert. Die McDonalds-Aktie sank bis auf 270,37 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 274,14 USD. Bisher wurden heute 108'990 McDonalds-Aktien gehandelt.

Am 03.03.2026 markierte das Papier bei 341,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die McDonalds-Aktie 26,34 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.07.2026 Kursverluste bis auf 260,99 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass McDonalds-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,50 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete McDonalds 7,17 USD aus. Am 07.05.2026 hat McDonalds in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 2,78 USD gegenüber 3,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.52 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von -4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.84 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von McDonalds veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je McDonalds-Aktie in Höhe von 12,92 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -28.44 112514507
Long 10 -9.02 156468602
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Bikeworldtravel / Shutterstock.com
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