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09.11.2026 20:27:13
McDonalds Aktie News: McDonalds macht am Abend Boden gut
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von McDonalds. Das Papier von McDonalds legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 282,56 USD.
Die McDonalds-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 282,56 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'377 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 283,20 USD erreichte die McDonalds-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 277,53 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 322'131 McDonalds-Aktien umgesetzt.
Am 03.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 341,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der McDonalds-Aktie ist somit 20,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 229,25 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 23,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 7,17 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,51 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte McDonalds am 04.11.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,51 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,18 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat McDonalds im vergangenen Quartal 7.16 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte McDonalds 7.08 Mrd. USD umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2027 erfolgen.
Den erwarteten Gewinn je McDonalds-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 12,94 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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