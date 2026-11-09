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09.11.2026 16:29:00
McDonalds Aktie News: McDonalds am Nachmittag höher
Die Aktie von McDonalds zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die McDonalds-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 278,56 USD nach oben.
Das Papier von McDonalds konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 278,56 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'109 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die McDonalds-Aktie bei 280,10 USD. Bei 277,53 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 137'593 McDonalds-Aktien umgesetzt.
Am 03.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 341,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,68 Prozent. Bei einem Wert von 229,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 7,17 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,51 USD aus. Am 04.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 3,51 USD. Im letzten Jahr hatte McDonalds einen Gewinn von 3,18 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.16 Mrd. USD – ein Plus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem McDonalds 7.08 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 28.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 12,94 USD je McDonalds-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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|DZ BANK
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|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
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|15.09.26
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|05.08.26
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|McDonald's Sector Perform
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