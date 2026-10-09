McDonalds Aktie News: McDonalds am Abend mit Verlusten

Die McDonalds-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 236,25 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'678 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die McDonalds-Aktie bisher bei 234,14 USD. Bei 236,29 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 498'298 McDonalds-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 341,75 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 30,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 229,25 USD ab. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 3,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass McDonalds-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,50 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete McDonalds 7,17 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte McDonalds am 04.08.2026. Das EPS belief sich auf 3,32 USD gegenüber 3,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.84 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.10 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen. McDonalds dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,89 USD je McDonalds-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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