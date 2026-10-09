McDonalds Aktie News: McDonalds tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Der McDonalds-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 235,69 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'425 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die McDonalds-Aktie bis auf 235,63 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 236,29 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 136'912 McDonalds-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 341,75 USD. Dieser Kurs wurde am 03.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 31,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 229,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die McDonalds-Aktie 2,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

McDonalds-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 7,17 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,50 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte McDonalds am 04.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,32 USD, nach 3,14 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 7.10 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 6.84 Mrd. USD umgesetzt.

Am 04.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,89 USD je McDonalds-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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