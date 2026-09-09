McDonalds Aktie News: McDonalds tendiert am Mittwochabend nahe Vortagesschluss

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 20:26 Uhr die McDonalds-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 255,60 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'469 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die McDonalds-Aktie bei 256,41 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die McDonalds-Aktie gab in der Spitze bis auf 253,37 USD nach. Mit einem Wert von 254,82 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 291'008 McDonalds-Aktien gehandelt.

Bei 341,75 USD markierte der Titel am 03.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 25,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.09.2026 (253,37 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die McDonalds-Aktie mit einem Verlust von 0,87 Prozent wieder erreichen.

Für McDonalds-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,17 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,50 USD ausgeschüttet werden. McDonalds liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 3,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei McDonalds noch ein Gewinn pro Aktie von 3,14 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,76 Prozent auf 7.10 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den McDonalds-Gewinn für das Jahr 2026 auf 12,92 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McDonalds-Investment von vor 5 Jahren verdient

McDonalds-Aktie: Experten empfehlen McDonalds im August mehrheitlich zum Kauf

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in McDonalds von vor 3 Jahren angefallen