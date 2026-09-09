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09.09.2026 16:29:00

McDonalds Aktie News: McDonalds am Mittwochnachmittag behauptet

McDonalds Aktie News: McDonalds am Mittwochnachmittag behauptet

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von McDonalds. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die McDonalds-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 255,90 USD.

McDonald's
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Im New York-Handel kam die McDonalds-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 255,90 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'417 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die McDonalds-Aktie bei 256,41 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die McDonalds-Aktie bisher bei 253,60 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 254,82 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 127'662 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 341,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 25,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 253,60 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 0,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für McDonalds-Aktionäre betrug im Jahr 2025 7,17 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,50 USD belaufen. Am 04.08.2026 äusserte sich McDonalds zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 3,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,76 Prozent auf 7.10 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass McDonalds ein EPS in Höhe von 12,92 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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