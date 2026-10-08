McDonalds Aktie News: McDonalds präsentiert sich am Donnerstagabend fester

Das Papier von McDonalds konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,6 Prozent auf 236,85 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'142 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die McDonalds-Aktie bei 237,30 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 230,20 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 471'474 McDonalds-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 341,75 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 44,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2026 (229,25 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der McDonalds-Aktie 3,21 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten McDonalds-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,17 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,50 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte McDonalds am 04.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 3,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei McDonalds noch ein Gewinn pro Aktie von 3,14 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat McDonalds im vergangenen Quartal 7.10 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte McDonalds 6.84 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von McDonalds wird am 04.11.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von McDonalds.

In der McDonalds-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 12,88 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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