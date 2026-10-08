McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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08.10.2026 16:29:00
McDonalds Aktie News: McDonalds macht am Nachmittag Boden gut
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von McDonalds. Zuletzt stieg die McDonalds-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 234,72 USD.
Das Papier von McDonalds konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 234,72 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'096 Punkten notiert. Bei 235,03 USD markierte die McDonalds-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 230,20 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten McDonalds-Aktien beläuft sich auf 175'487 Stück.
Am 03.03.2026 markierte das Papier bei 341,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 45,60 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.10.2026 bei 229,25 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 2,33 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
McDonalds-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 7,17 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,50 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte McDonalds am 04.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 3,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,14 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,76 Prozent auf 7.10 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 04.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von McDonalds veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von McDonalds rechnen Experten am 28.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass McDonalds im Jahr 2026 12,88 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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|McDonald's Kaufen
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|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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