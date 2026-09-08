McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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08.09.2026 20:27:13
McDonalds Aktie News: McDonalds am Dienstagabend nahe Vortagesniveau
Die Aktie von McDonalds hat am Dienstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die McDonalds-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 255,64 USD.
Zum Vortag unverändert notierte die McDonalds-Aktie um 20:26 Uhr im New York-Handel bei 255,64 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'874 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die McDonalds-Aktie bei 256,80 USD. Die McDonalds-Aktie gab in der Spitze bis auf 254,28 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 254,34 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 296'972 McDonalds-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 03.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 341,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 25,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 254,28 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 0,53 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,50 USD. Im Vorjahr hatte McDonalds 7,17 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte McDonalds am 04.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,32 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte McDonalds ein EPS von 3,14 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.84 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.10 Mrd. USD ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen.
In der McDonalds-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 12,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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20:27
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|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|18.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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