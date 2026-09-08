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McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

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08.09.2026 16:29:00

McDonalds Aktie News: McDonalds zeigt sich am Nachmittag gestärkt

McDonalds Aktie News: McDonalds zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von McDonalds gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die McDonalds-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 256,32 USD.

McDonald's
206.84 CHF -0.92%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 256,32 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'750 Punkten steht. Die McDonalds-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 256,51 USD aus. Bei 254,34 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 155'910 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 341,75 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 33,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 254,28 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,80 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass McDonalds-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,50 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete McDonalds 7,17 USD aus. McDonalds veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.10 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6.84 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je McDonalds-Aktie in Höhe von 12,92 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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