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08.05.2026 20:27:13

McDonalds Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von McDonalds

McDonalds Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von McDonalds

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von McDonalds. Die Aktionäre schickten das Papier von McDonalds nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 276,97 USD.

McDonald's
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Die McDonalds-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 276,97 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 49'609 Punkten steht. Im Tief verlor die McDonalds-Aktie bis auf 276,95 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 285,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 415'792 McDonalds-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2026 auf bis zu 341,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der McDonalds-Aktie ist somit 23,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 08.05.2026 Kursverluste bis auf 276,95 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 0,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

McDonalds-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 7,17 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,52 USD aus. Am 07.05.2026 hat McDonalds die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,78 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,60 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 6.52 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 5.96 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 29.07.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem McDonalds-Gewinn in Höhe von 13,08 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com
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