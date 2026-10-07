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07.10.2026 20:27:13

McDonalds Aktie News: McDonalds am Abend leichter

McDonalds Aktie News: McDonalds am Abend leichter

Die Aktie von McDonalds gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von McDonalds nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 232,11 USD.

McDonald's
192.54 CHF -0.57%
Kaufen Verkaufen

Die McDonalds-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 0,1 Prozent auf 232,11 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'212 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die McDonalds-Aktie bisher bei 231,11 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 232,60 USD. Von der McDonalds-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 328'792 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 341,75 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 47,24 Prozent Plus fehlen der McDonalds-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2026 bei 229,25 USD. Mit einem Kursverlust von 1,23 Prozent würde die McDonalds-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für McDonalds-Aktionäre betrug im Jahr 2025 7,17 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,49 USD belaufen. Am 04.08.2026 lud McDonalds zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 3,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,14 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,76 Prozent auf 7.10 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der McDonalds-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

In der McDonalds-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 12,88 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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