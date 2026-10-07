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07.10.2026 16:29:00

McDonalds Aktie News: McDonalds am Mittwochnachmittag mit Verlusten

McDonalds Aktie News: McDonalds am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von McDonalds gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die McDonalds-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 231,89 USD ab.

McDonald's
192.54 CHF -0.57%
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Die McDonalds-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 231,89 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 50'981 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die McDonalds-Aktie bisher bei 231,80 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 232,60 USD. Bisher wurden via New York 128'901 McDonalds-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 341,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die McDonalds-Aktie mit einem Kursplus von 47,38 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 229,25 USD am 06.10.2026. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 1,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 7,17 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,49 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte McDonalds am 04.08.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,14 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.84 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.10 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je McDonalds-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 12,88 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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