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07.08.2026 20:27:13

McDonalds Aktie News: McDonalds fällt am Abend

McDonalds Aktie News: McDonalds fällt am Abend

Die Aktie von McDonalds gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die McDonalds-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 274,21 USD.

McDonald's
222.21 CHF -0.30%
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Die Aktionäre schickten das Papier von McDonalds nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,7 Prozent auf 274,21 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'929 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die McDonalds-Aktie bis auf 274,08 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 274,97 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 254'436 McDonalds-Aktien den Besitzer.

Bei 341,75 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,63 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 260,99 USD am 24.07.2026. Mit Abgaben von 4,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem McDonalds seine Aktionäre 2025 mit 7,17 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,50 USD je Aktie ausschütten. McDonalds gewährte am 07.05.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals. McDonalds hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,14 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.52 Mrd. USD – eine Minderung von -4,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6.84 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je McDonalds-Aktie in Höhe von 12,92 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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