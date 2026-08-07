McDonalds Aktie News: McDonalds am Nachmittag ohne grosse Veränderung

Die McDonalds-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 276,28 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 54'047 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die McDonalds-Aktie sogar auf 276,28 USD. Im Tief verlor die McDonalds-Aktie bis auf 274,08 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 274,97 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 99'101 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 341,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.07.2026 bei 260,99 USD. Mit Abgaben von 5,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für McDonalds-Aktionäre betrug im Jahr 2025 7,17 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,50 USD belaufen. McDonalds liess sich am 07.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,78 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,14 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -4,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.84 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6.52 Mrd. USD.

McDonalds dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 12,92 USD je Aktie in den McDonalds-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wie Experten die McDonald's-Aktie im Juli einstuften

McDonald's-Aktie steigt dennoch: Wachstum bleibt hinter Erwartungen