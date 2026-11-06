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06.11.2026 20:27:13
McDonalds Aktie News: McDonalds am Freitagabend kaum bewegt
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagabend die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 277,93 USD.
Die McDonalds-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 277,93 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'457 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die McDonalds-Aktie sogar auf 278,45 USD. Die McDonalds-Aktie sank bis auf 269,11 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 269,92 USD. Von der McDonalds-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 438'256 Stück gehandelt.
Am 03.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 341,75 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die McDonalds-Aktie 22,96 Prozent zulegen. Am 06.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 229,25 USD ab. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 21,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für McDonalds-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,17 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,51 USD ausgeschüttet werden. McDonalds gewährte am 04.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.08 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.16 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 12,94 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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