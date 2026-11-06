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06.11.2026 16:29:00
McDonalds Aktie News: McDonalds verliert am Nachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 275,97 USD.
Um 16:28 Uhr fiel die McDonalds-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 275,97 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'590 Punkten steht. In der Spitze büsste die McDonalds-Aktie bis auf 269,11 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 269,92 USD. Zuletzt wurden via New York 209'121 McDonalds-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2026 auf bis zu 341,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 19,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2026 (229,25 USD). Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 20,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,51 USD. Im Vorjahr erhielten McDonalds-Aktionäre 7,17 USD je Wertpapier. Am 04.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 3,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.16 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.08 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte McDonalds am 28.01.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je McDonalds-Aktie in Höhe von 12,94 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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