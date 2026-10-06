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06.10.2026 20:27:13

McDonalds Aktie News: McDonalds fällt am Dienstagabend

McDonalds Aktie News: McDonalds fällt am Dienstagabend

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von McDonalds. Das Papier von McDonalds gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 232,27 USD abwärts.

McDonald's
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Die Aktionäre schickten das Papier von McDonalds nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,3 Prozent auf 232,27 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'527 Punkten liegt. Im Tief verlor die McDonalds-Aktie bis auf 231,77 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 233,38 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 326'022 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 341,75 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die McDonalds-Aktie 47,13 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2026 (229,25 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,49 USD, nach 7,17 USD im Jahr 2025. McDonalds veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,14 USD je Aktie vermeldet. McDonalds hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.10 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.84 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass McDonalds ein EPS in Höhe von 12,88 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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