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06.10.2026 16:29:00

McDonalds Aktie News: McDonalds zeigt sich am Nachmittag gestärkt

McDonalds Aktie News: McDonalds zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von McDonalds. Die Aktionäre schickten das Papier von McDonalds nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 234,15 USD.

McDonald's
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 234,15 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'497 Punkten liegt. Die McDonalds-Aktie legte bis auf 234,26 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 233,38 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 124'832 McDonalds-Aktien.

Bei 341,75 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 229,25 USD fiel das Papier am 05.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die McDonalds-Aktie 2,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem McDonalds seine Aktionäre 2025 mit 7,17 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,49 USD je Aktie ausschütten. Am 04.08.2026 legte McDonalds die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 3,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte McDonalds 3,14 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat McDonalds in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.10 Mrd. USD im Vergleich zu 6.84 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von McDonalds wird am 22.10.2026 gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem McDonalds-Gewinn in Höhe von 12,88 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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