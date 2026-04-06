McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

06.04.2026 16:29:00

McDonalds Aktie News: McDonalds gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie von McDonalds gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die McDonalds-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 308,30 USD.

Um 16:28 Uhr stieg die McDonalds-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 308,30 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 46'645 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die McDonalds-Aktie bis auf 308,33 USD. Bei 306,06 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 45'110 McDonalds-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 341,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 10,85 Prozent Plus fehlen der McDonalds-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 283,54 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die McDonalds-Aktie 8,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,50 USD. Im Vorjahr hatte McDonalds 7,17 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte McDonalds am 11.02.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,03 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,80 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.01 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.39 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die McDonalds-Bilanz für Q1 2026 wird am 07.05.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 29.04.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je McDonalds-Aktie in Höhe von 15,50 USD im Jahr 2028 aus.

Redaktion finanzen.ch

11.03.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
05.03.26 McDonald's Market-Perform Bernstein Research
04.03.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
24.02.26 McDonald's Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 McDonald's Kaufen DZ BANK
