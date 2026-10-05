McDonalds Aktie News: McDonalds legt am Montagabend zu

Das Papier von McDonalds legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 232,44 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'310 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die McDonalds-Aktie bisher bei 232,67 USD. Bei 231,95 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten McDonalds-Aktien beläuft sich auf 394'774 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (341,75 USD) erklomm das Papier am 03.03.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie. Am 05.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 229,25 USD. Mit einem Kursverlust von 1,37 Prozent würde die McDonalds-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 7,17 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,49 USD je McDonalds-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte McDonalds am 04.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,14 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 7.10 Mrd. USD gegenüber 6.84 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

McDonalds dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 12,89 USD je McDonalds-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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