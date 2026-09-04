McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
04.09.2026 20:27:13
McDonalds Aktie News: McDonalds fällt am Freitagabend
Die Aktie von McDonalds gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die McDonalds-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 256,80 USD.
Die McDonalds-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 256,80 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'424 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die McDonalds-Aktie bis auf 255,80 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 257,73 USD. Zuletzt wechselten via New York 275'357 McDonalds-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2026 auf bis zu 341,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die McDonalds-Aktie 33,08 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.09.2026 Kursverluste bis auf 255,80 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,39 Prozent.
Zuletzt erhielten McDonalds-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,17 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,50 USD aus. McDonalds liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 3,32 USD. Im letzten Jahr hatte McDonalds einen Gewinn von 3,14 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 7.10 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.84 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte McDonalds am 22.10.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 12,92 USD je McDonalds-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McDonalds-Investment von vor 5 Jahren verdient
McDonalds-Aktie: Experten empfehlen McDonalds im August mehrheitlich zum Kauf
Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in McDonalds von vor 3 Jahren angefallen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu McDonald's Corp.
|
20:27
|McDonalds Aktie News: McDonalds fällt am Freitagabend (finanzen.ch)
|
16:29
|McDonalds Aktie News: McDonalds verzeichnet am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
16:00
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones klettert am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu McDonald's Corp.
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|18.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: SMI geht kaum verändert ins Wochenende -- DAX letztlich knapp im Plus - 26'000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendierte vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegte sich leicht nach oben. Die US-Börsen zeigten sich mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.