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McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

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04.09.2026 20:27:13

McDonalds Aktie News: McDonalds fällt am Freitagabend

McDonalds Aktie News: McDonalds fällt am Freitagabend

Die Aktie von McDonalds gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die McDonalds-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 256,80 USD.

McDonald's
210.42 CHF 1.20%
Kaufen Verkaufen

Die McDonalds-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 256,80 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'424 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die McDonalds-Aktie bis auf 255,80 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 257,73 USD. Zuletzt wechselten via New York 275'357 McDonalds-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2026 auf bis zu 341,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die McDonalds-Aktie 33,08 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.09.2026 Kursverluste bis auf 255,80 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,39 Prozent.

Zuletzt erhielten McDonalds-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,17 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,50 USD aus. McDonalds liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 3,32 USD. Im letzten Jahr hatte McDonalds einen Gewinn von 3,14 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 7.10 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.84 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte McDonalds am 22.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 12,92 USD je McDonalds-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Bikeworldtravel / Shutterstock.com
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Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’996.14 19.19 SJYB2U
Short 15’286.85 13.84 S7BCRU
Short 15’849.12 8.94 SQRBDU
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Long 12’909.65 8.91 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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