McDonalds Aktie News: McDonalds verzeichnet am Nachmittag Verluste

Um 16:28 Uhr fiel die McDonalds-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 256,77 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'413 Punkten steht. Das Tagestief markierte die McDonalds-Aktie bei 256,29 USD. Bei 257,73 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 124'831 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 341,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,10 Prozent hinzugewinnen. Am 03.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 256,14 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die McDonalds-Aktie mit einem Verlust von 0,25 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten McDonalds-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,17 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,50 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte McDonalds am 04.08.2026. Das EPS lag bei 3,32 USD. Im letzten Jahr hatte McDonalds einen Gewinn von 3,14 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 7.10 Mrd. USD gegenüber 6.84 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den McDonalds-Gewinn für das Jahr 2026 auf 12,92 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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