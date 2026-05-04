McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
04.05.2026 20:27:13
McDonalds Aktie News: McDonalds am Abend mit Abschlägen
Die Aktie von McDonalds gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die McDonalds-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 284,41 USD ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von McDonalds nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,8 Prozent auf 284,41 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 48'977 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der McDonalds-Aktie ging bis auf 284,10 USD. Bei 285,95 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 277'292 McDonalds-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2026 auf bis zu 341,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 20,16 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 283,54 USD am 27.06.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 0,31 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,52 USD. Im Vorjahr hatte McDonalds 7,17 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 11.02.2026 legte McDonalds die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2025 endete, vor. McDonalds hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,60 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat McDonalds 7.01 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.96 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2026 erfolgen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 13,18 USD je Aktie in den McDonalds-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu McDonald's Corp.
|14:44
|McDonald's Buy
|UBS AG
|11.03.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.03.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.02.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
