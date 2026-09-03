McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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03.09.2026 20:27:13
McDonalds Aktie News: McDonalds am Donnerstagabend mit Verlusten
Die Aktie von McDonalds gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die McDonalds-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 259,56 USD.
Die McDonalds-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 259,56 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'691 Punkten realisiert. Bei 256,14 USD markierte die McDonalds-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 261,57 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 364'999 McDonalds-Aktien.
Bei 341,75 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die McDonalds-Aktie 31,67 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 256,14 USD ab. Mit Abgaben von 1,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für McDonalds-Aktionäre betrug im Jahr 2025 7,17 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,50 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte McDonalds am 04.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,14 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat McDonalds in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.10 Mrd. USD im Vergleich zu 6.84 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
McDonalds wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 12,92 USD je McDonalds-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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