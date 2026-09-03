McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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03.09.2026 16:29:00
McDonalds Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von McDonalds
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 257,21 USD ab.
Um 16:28 Uhr fiel die McDonalds-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 257,21 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'337 Punkten steht. Im Tief verlor die McDonalds-Aktie bis auf 256,68 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 261,57 USD. Zuletzt wechselten 164'889 McDonalds-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 341,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der McDonalds-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.09.2026 bei 256,68 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die McDonalds-Aktie 0,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für McDonalds-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,17 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,50 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte McDonalds am 04.08.2026. Das EPS wurde auf 3,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,14 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat McDonalds in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.10 Mrd. USD im Vergleich zu 6.84 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht.
Experten taxieren den McDonalds-Gewinn für das Jahr 2026 auf 12,92 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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