McDonalds Aktie News: McDonalds steigt am Abend

Um 20:26 Uhr ging es für das McDonalds-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 263,92 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'091 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 264,27 USD markierte die McDonalds-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 260,02 USD. Der Tagesumsatz der McDonalds-Aktie belief sich zuletzt auf 393'220 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 341,75 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie. Am 06.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 229,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 15,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,50 USD. Im Vorjahr hatte McDonalds 7,17 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. McDonalds veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 3,14 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat McDonalds im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.10 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6.84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je McDonalds-Aktie in Höhe von 12,87 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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