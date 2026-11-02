Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’803 -0.1%  SPI 20’867 0.1%  Dow 52’299 1.0%  DAX 25’988 0.7%  Euro 0.9175 -0.9%  EStoxx50 6’181 0.8%  Gold 3’969 2.4%  Bitcoin 63’342 -1.8%  Dollar 0.8193 -0.5%  Öl 105.1 -10.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Zurich Insurance1107539ABB1222171
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag
Marvell schluckt Laserspezialisten Lumentum - Aktien tiefrot
Strategy-Aktie: Warum K33 die Vorzugsaktien als Bremsklotz für Bitcoin-Käufe sieht
Oracle-Aktie sackt ab: Konzern will sich zusätzliche Milliarden beschaffen
Tesla-Aktie: BofA sieht Chancen in SpaceX-Fusion - China als Risikofaktor
Suche...
ETF Sparplan

McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.11.2026 16:29:00

McDonalds Aktie News: McDonalds am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

McDonalds Aktie News: McDonalds am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von McDonalds gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von McDonalds konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 262,54 USD.

McDonald's
215.70 CHF 0.21%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 262,54 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'424 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die McDonalds-Aktie legte bis auf 264,25 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 260,02 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 193'376 McDonalds-Aktien.

Am 03.03.2026 markierte das Papier bei 341,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 06.10.2026 Kursverluste bis auf 229,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die McDonalds-Aktie 14,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

McDonalds-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 7,17 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,50 USD belaufen. McDonalds liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,76 Prozent auf 7.10 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die McDonalds-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet.

In der McDonalds-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 12,87 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

Analysten sehen bei McDonalds-Aktie Potenzial

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte ein McDonalds-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -24.36 112514507
Long 10 -11.76 159744432
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

Weiterlesen!

Nachrichten zu McDonald's Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu McDonald's Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
19.10.26 McDonald's Buy UBS AG
19.10.26 McDonald's Buy UBS AG
24.09.26 McDonald's Kaufen DZ BANK
24.09.26 McDonald's Buy UBS AG
24.09.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

17:15 Logo WHS Nasdaq nach dem KI-Ausverkauf: Jetzt müssen Apple, AMD & Palantir liefern!
16:54 Die Ökonomie der Einsamkeit
09:15 UBS Logo «Biotech is back»: Durchbruch aus dem Labor
09:13 Marktüberblick: Ölpreise mit Hoffnung auf Diplomatie unter Druck
08:55 SMI setzt Höhenflug fort
29.10.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf DocMorris AG
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’353.36 19.36 S7BCUU
Short 15’655.27 13.84 STBNIU
Short 16’281.13 8.71 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’803.03 02.11.2026 17:19:39
Long 14’101.92 19.11 S3BFPU
Long 13’794.38 13.71 STW8BU
Long 13’185.26 8.84 SXBT2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Marvell schluckt Laserspezialisten Lumentum - Aktien tiefrot
KW 44: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
ETF des Monats November 2026: Ein ganzes Portfolio in nur einem ETF
Hoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schwächer -- DAX etwas höher -- Wall Street stärker -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Oktober 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Was Analysten von der UBS-Aktie erwarten
Stadler Rail-Aktie dennoch tiefer: Folgeauftrag über 21 Züge aus Finnland erhalten
Arbonia-Aktie bricht ein: Gewinnwarnung für 2026

Top-Rankings

Rohstoffe im Oktober 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.