McDonalds Aktie News: McDonalds am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 262,54 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'424 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die McDonalds-Aktie legte bis auf 264,25 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 260,02 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 193'376 McDonalds-Aktien.

Am 03.03.2026 markierte das Papier bei 341,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 06.10.2026 Kursverluste bis auf 229,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die McDonalds-Aktie 14,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

McDonalds-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 7,17 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,50 USD belaufen. McDonalds liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,76 Prozent auf 7.10 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die McDonalds-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet.

In der McDonalds-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 12,87 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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