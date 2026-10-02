McDonalds Aktie News: McDonalds legt am Nachmittag zu

Die McDonalds-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 232,21 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'227 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die McDonalds-Aktie bei 232,91 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 232,50 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 133'047 McDonalds-Aktien.

Bei einem Wert von 341,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,17 Prozent hinzugewinnen. Am 01.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 229,61 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die McDonalds-Aktie 1,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 7,17 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,49 USD. Am 04.08.2026 hat McDonalds in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,14 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.10 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,89 USD je McDonalds-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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