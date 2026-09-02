McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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02.09.2026 20:27:13
McDonalds Aktie News: McDonalds am Abend stabil
Die Aktie von McDonalds zeigt sich am Mittwochabend ohne grosse Bewegung. Die McDonalds-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 261,29 USD an der Tafel.
Die McDonalds-Aktie wies um 20:26 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 261,29 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'005 Punkten notiert. Bei 262,69 USD markierte die McDonalds-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte McDonalds-Aktie bei 260,43 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 261,96 USD. Zuletzt wechselten via New York 223'680 McDonalds-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 341,75 USD. Der aktuelle Kurs der McDonalds-Aktie ist somit 30,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 259,88 USD. Dieser Wert wurde am 28.08.2026 erreicht. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 0,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 7,17 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,50 USD. Am 04.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,14 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.10 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.84 Mrd. USD in den Büchern standen.
McDonalds wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen.
Den erwarteten Gewinn je McDonalds-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 12,92 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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