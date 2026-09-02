McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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02.09.2026 16:29:00
McDonalds Aktie News: McDonalds am Mittwochnachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 260,69 USD.
Das Papier von McDonalds gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 260,69 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'160 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte McDonalds-Aktie bei 260,69 USD. Bei 261,96 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 84'108 McDonalds-Aktien umgesetzt.
Am 03.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 341,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 23,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 259,88 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 0,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,50 USD, nach 7,17 USD im Jahr 2025. McDonalds veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,32 USD gegenüber 3,14 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.10 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6.84 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 12,92 USD je McDonalds-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
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|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|18.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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