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01.10.2026 20:27:13

McDonalds Aktie News: Anleger greifen bei McDonalds am Abend zu

McDonalds Aktie News: Anleger greifen bei McDonalds am Abend zu

Die Aktie von McDonalds gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die McDonalds-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 231,62 USD.

McDonald's
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Die McDonalds-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 231,62 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 50'912 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die McDonalds-Aktie bisher bei 232,84 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 231,95 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 439'711 McDonalds-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 341,75 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 32,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 229,61 USD fiel das Papier am 01.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 0,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 7,17 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,49 USD. Am 04.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat McDonalds im vergangenen Quartal 7.10 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte McDonalds 6.84 Mrd. USD umsetzen können.

McDonalds wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen.

Experten taxieren den McDonalds-Gewinn für das Jahr 2026 auf 12,89 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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