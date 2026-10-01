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01.10.2026 16:29:00

McDonalds Aktie News: McDonalds am Nachmittag mit Kursplus

McDonalds Aktie News: McDonalds am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von McDonalds gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das McDonalds-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 231,60 USD.

McDonald's
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Um 16:28 Uhr stieg die McDonalds-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 231,60 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 50'699 Punkten notiert. Bei 232,72 USD erreichte die McDonalds-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den New York-Handel startete das Papier bei 231,95 USD. Von der McDonalds-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 168'911 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 341,75 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 230,48 USD fiel das Papier am 01.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

McDonalds-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 7,17 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,49 USD aus. McDonalds liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte McDonalds 3,14 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.10 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.84 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass McDonalds ein EPS in Höhe von 12,89 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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