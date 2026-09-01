McDonalds Aktie News: McDonalds büsst am Abend ein

Die Aktionäre schickten das Papier von McDonalds nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,5 Prozent auf 262,17 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'784 Punkten notiert. Im Tief verlor die McDonalds-Aktie bis auf 260,75 USD. Bei 262,80 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der McDonalds-Aktie belief sich zuletzt auf 280'056 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 341,75 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 30,35 Prozent Luft nach oben. Am 28.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 259,88 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der McDonalds-Aktie 0,87 Prozent sinken.

McDonalds-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 7,17 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,50 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte McDonalds am 04.08.2026 vor. Das EPS lag bei 3,32 USD. Im letzten Jahr hatte McDonalds einen Gewinn von 3,14 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 7.10 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.84 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 12,92 USD je Aktie in den McDonalds-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

McDonalds-Aktie: Experten empfehlen McDonalds im August mehrheitlich zum Kauf

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in McDonalds von vor 3 Jahren angefallen

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in McDonalds von vor einem Jahr verloren