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01.09.2026 16:29:00

McDonalds Aktie News: McDonalds wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

McDonalds Aktie News: McDonalds wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 261,63 USD.

McDonald's
213.50 CHF -0.38%
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Das Papier von McDonalds gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 261,63 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'147 Punkten liegt. In der Spitze büsste die McDonalds-Aktie bis auf 260,82 USD ein. Bei 262,80 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 117'728 McDonalds-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 341,75 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.08.2026 bei 259,88 USD. Mit einem Kursverlust von 0,67 Prozent würde die McDonalds-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für McDonalds-Aktionäre betrug im Jahr 2025 7,17 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,50 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte McDonalds am 04.08.2026. Das EPS wurde auf 3,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,14 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.10 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6.84 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die McDonalds-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem McDonalds-Gewinn in Höhe von 12,92 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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