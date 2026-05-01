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01.05.2026 20:27:13

McDonalds Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagabend vermehrt von McDonalds

McDonalds Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagabend vermehrt von McDonalds

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 288,04 USD.

McDonald's
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Die McDonalds-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 288,04 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 49'595 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die McDonalds-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 287,99 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 295,28 USD. Bisher wurden via New York 214'629 McDonalds-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 341,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 18,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 283,54 USD. Dieser Wert wurde am 27.06.2025 erreicht. Abschläge von 1,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten McDonalds-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,17 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,52 USD. McDonalds veröffentlichte am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. McDonalds hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.01 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.39 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die McDonalds-Bilanz für Q1 2026 wird am 07.05.2026 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,19 USD je McDonalds-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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