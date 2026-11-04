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04.11.2026 14:00:03
McDonald's-Aktie fester: Quartalsergebnis übertrifft Erwartungen
Die Schnellrestaurant-Kette McDonald's bekommt weiterhin Gegenwind im wichtigen Heimatmarkt zu spüren.
Weltweit stieg der Umsatz von McDonald's ein Prozent auf knapp 7,2 Milliarden US-Dollar (rund 6,4 Mrd Euro) und blieb damit hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Auf vergleichbarer Basis betrug das Plus 1,5 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie von 3,57 Dollar fiel dagegen höher aus als erwartet und lag elf Prozent über dem Vorjahreswert von 3,22 Dollar. Ähnlich wie in den USA entwickelten sich die Geschäfte auch in China und Frankreich schlecht, während McDonald's aber unter anderem in Deutschland, Australien und Japan zulegen konnte.
/niw/mne/stk
CHICAGO (awp international)
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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