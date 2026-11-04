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McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

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Probleme in den USA 04.11.2026 14:00:03

McDonald's-Aktie fester: Quartalsergebnis übertrifft Erwartungen

McDonald's-Aktie fester: Quartalsergebnis übertrifft Erwartungen

Die Schnellrestaurant-Kette McDonald's bekommt weiterhin Gegenwind im wichtigen Heimatmarkt zu spüren.

McDonald's
218.37 CHF 0.97%
Kaufen Verkaufen
Der Umsatz in den USA ging im dritten Quartal auf vergleichbarer Basis um 0,2 Prozent zurück, wie das Unternehmen am Mittwoch in Chicago mitteilte. Das Minus fiel damit aber nicht ganz so deutlich aus wie von Analysten befürchtet. McDonald's hatte vorab bereits leicht negative Resultate in Aussicht gestellt. Die US-Kunden gaben im Schnitt zwar etwas mehr pro Mahlzeit aus, allerdings gingen die Besucherzahlen zurück. Die an der NYSE gelistete McDonald's-Aktie legt vorbörslich zeitweise um 2,27 Prozent auf 269,22 US-Dollar zu.

Weltweit stieg der Umsatz von McDonald's ein Prozent auf knapp 7,2 Milliarden US-Dollar (rund 6,4 Mrd Euro) und blieb damit hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Auf vergleichbarer Basis betrug das Plus 1,5 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie von 3,57 Dollar fiel dagegen höher aus als erwartet und lag elf Prozent über dem Vorjahreswert von 3,22 Dollar. Ähnlich wie in den USA entwickelten sich die Geschäfte auch in China und Frankreich schlecht, während McDonald's aber unter anderem in Deutschland, Australien und Japan zulegen konnte.

/niw/mne/stk

CHICAGO (awp international)

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -25.80 112514507
Long 10 -13.44 159744432
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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McDonald`s eröffnet vor 50 Jahren erste Schweizer Filiale in Genf

Bildquelle: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

13:15 Logo WHS US-Midterms: Trump verliert den Kongress – was bedeutet das für DAX & Nasdaq? Heute 15 Uhr LIVE!
09:57 Siemens Energy als Infrastrukturprofiteur des KI-Booms mit strukturellem Rückenwind
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09:05 Marktüberblick: Lufthansa im Aufwind
08:17 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Haltelinie unterboten
03.11.26 Julius Bär: 16.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Infineon Technologies AG
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05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’483.46 19.92 SNBC4U
Short 15’800.72 13.84 SRPBPU
Short 16’405.51 8.83 SRB31U
SMI-Kurs: 14’970.21 04.11.2026 14:46:45
Long 14’274.30 19.66 S5CGBU
Long 13’960.36 13.91 SPBJ7U
Long 13’358.59 8.94 SPBXAU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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