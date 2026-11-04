McDonald's-Aktie fester: Quartalsergebnis übertrifft Erwartungen

Der Umsatz in den USA ging im dritten Quartal auf vergleichbarer Basis um 0,2 Prozent zurück, wie das Unternehmen am Mittwoch in Chicago mitteilte. Das Minus fiel damit aber nicht ganz so deutlich aus wie von Analysten befürchtet. McDonald's hatte vorab bereits leicht negative Resultate in Aussicht gestellt. Die US-Kunden gaben im Schnitt zwar etwas mehr pro Mahlzeit aus, allerdings gingen die Besucherzahlen zurück. Die an der NYSE gelistete McDonald's-Aktie legt vorbörslich zeitweise um 2,27 Prozent auf 269,22 US-Dollar zu.

Weltweit stieg der Umsatz von McDonald's ein Prozent auf knapp 7,2 Milliarden US-Dollar (rund 6,4 Mrd Euro) und blieb damit hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Auf vergleichbarer Basis betrug das Plus 1,5 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie von 3,57 Dollar fiel dagegen höher aus als erwartet und lag elf Prozent über dem Vorjahreswert von 3,22 Dollar. Ähnlich wie in den USA entwickelten sich die Geschäfte auch in China und Frankreich schlecht, während McDonald's aber unter anderem in Deutschland, Australien und Japan zulegen konnte.

/niw/mne/stk

CHICAGO (awp international)