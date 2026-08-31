McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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31.08.2026 22:30:38
McDonalds-Aktie: Experten empfehlen McDonalds im August mehrheitlich zum Kauf
Was McDonalds-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.
Die McDonalds-Aktie wurde im August 2026 von 9 Analysten analysiert.
5 Experten empfehlen die McDonalds-Aktie zu kaufen, 4 Experten raten, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 312,78 USD beziffert, während sich der aktuelle NYSE-Aktienkurs von McDonalds auf 263,54 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|05.08.2026
|RBC Capital Markets
|295,00 USD
|11,94
|05.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|350,00 USD
|32,81
|05.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|280,00 USD
|6,25
|05.08.2026
|RBC Capital Markets
|305,00 USD
|15,73
|04.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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28.08.26
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27.08.26
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27.08.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones liegt am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu McDonald's Corp.
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|18.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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