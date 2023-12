McDonald's-Aktie dreht in Gewinnzone: McDonald's will womöglich in Konkurrenz zu Starbucks treten

Das Unternehmen starte eine Testphase von CosMc's, einem neuen und eher auf Getränke ausgerichteten Restaurant-Konzept, teilte McDonald's am späten Mittwoch in Chicago mit. CosMc's setze auf Limonaden, Tees, Mischgetränke und kalten Kaffee. Als Teil eines Tests werde diesen Monat der erste CosMc's-Standort in Bolingbrook (Illinois) eröffnet. Eine Handvoll weiterer Filialen sei für die kommenden Monate geplant. Das Konzept der Testkette ähnelt dem des Konkurrenten Starbucks

Bis Ende 2024 will der Fast-Food-Konzern etwa zehn CosMc's-Pilotstandorte in den Grossräumen Dallas-Fort Worth und San Antonio in Betrieb nehmen. Die Eröffnung einer neuen Restaurantkette hatte der Konzern-Vorstand bereits im Sommer verkündet. Das Konzept der Testkette ähnelt ein Stück weit dem des Konkurrenten Starbucks.

McDonald's hatte zuvor ein neues Wachstumskonzept vorgelegt, das einen deutlichen Ausbau der McDonald's-Filialen vorsieht. Insgesamt 50 000 Filialen will das Unternehmen bis 2027 weltweit haben. Bisher zählt McDonald's mehr als 41 000 Restaurants und hatte bereits angekündigt, bis Ende des laufenden Jahres weitere 2000 zu eröffnen.

Im Donnerstagshandel an der NYSE zeigte sich die McDonald's-Aktie zunächst schwächer, dreht dann aber leicht ins Plus und gewinnt zeitweise um 0,38 Prozent auf 287,96 US-Dollar hinzu.

