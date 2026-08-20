McDermott International: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

McDermott International hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 1.44 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte McDermott International -2.910 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat McDermott International 2.30 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8.22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.51 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch