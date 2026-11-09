McCoy Global: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

McCoy Global hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

McCoy Global vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.04 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.020 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 13.4 Millionen CAD, gegenüber 14.8 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9.78 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch