McCormick stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

McCormick hat sich am 01.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.36 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.840 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17.39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.02 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1.72 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch